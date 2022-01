Wander Wildner lança segunda edição de 'Aventuras de um Punkbrega'

Aventuras de um Punkbrega, o primeiro livro do músico Wander Wildner, foi escrito na primavera de 2020 e produzido graças a um bem-sucedido financiamento coletivo. Impresso em capa dura, com ilustrações de Allan Sieber e apresentação de Eduardo Peninha Bueno, a requintada edição foi consumida por esfomeados fãs e esgotou rapidamente, seis meses depois de seu lançamento.

Então, o cantor e compositor resolveu fazer a edição de bolso, pois sempre imaginou seu livro sendo devorado em viagens, por leitores que buscam aventuras semelhantes, tanto na ficção como na vida real. E é nesse espírito que o músico e escritor sobe ao palco do Gravador Pub (Conde De Porto Alegre 22) nesta quinta-feira (20), às 21h, onde lerá alguns trechos do livro para a plateia e interpretará suas canções acompanhado de Mauricio Chaise na guitarra base, Rust Costa na guitarra solo, Clauber Scholes no baixo e Rika Barcellos na bateria.

Ingressos por R$ 49,50 no site Sympla.