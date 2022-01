Clássico do teatro gaúcho integra programação do Porto Verão Alegre

A partir desta quinta-feira (20), o Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe uma das peças de maior sucesso do teatro gaúcho, o espetáculo Bailei na curva. Integrando a programação do Porto Verão Alegre, a montagem narra a trajetória de sete crianças, vizinhas na mesma rua, em abril de 1964. Serão quatro apresentações até domingo 923), sempre às 21h.

Há 39 anos em cartaz, o espetáculo tem como pano de fundo a dura realidade de um golpe militar vivenciado em um país democrático da América Latina. A obra desenha um quadro divertido e implacável a respeito dessa realidade através do olhar puro dos personagens que enfrentam as transformações da infância, adolescência e juventude.

Com direção de Júlio Conte, o drama conta com a interpretação dos atores Ana Paula Schneider, Catharina Conte, Eduardo Mendonça, Guilherme Barcelos, Laura Leão, Leonardo Barison, Manoela Wunderlich e Saulo Aquino. Ingressos no site www.portoveraoalegre.com.br.