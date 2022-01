Diálogo sobre arte e fotografia ocorre nesta quinta-feira (20) em Porto Alegre

Com mediação de Walter Karwatzki, a professora, pesquisadora e curadora Niura Legramante conduz, nesta quinta-feira (20), junto com o produtor Nicolas Beidacki, um bate-papo com os artistas visuais André Venzon e Igor Sperotto. A conversa acontece às 18h no V744 Atelier (Rio Branco, 744) e tem como foco as relações entre a arte e a fotografia contemporânea a partir da exposição Paisagem contemporânea , exibida no local.