Margs inaugura 'Coleção Sartori - A arte contemporânea habita Antônio Prado'

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) pelo seu acervo arquitetônico de colonização italiana, a cidade de Antônio Prado, na região serrana do Estado, também é berço de uma das maiores e mais importantes coleções de arte do Sul do País. O conjunto de obras, pertencentes a Paulo Sartori, destaca a representatividade artística brasileira, sobretudo a contemporânea.

Partindo deste marco, o Margs (Praça da Alfândega, s/nº) recebe, a partir de sábado (22), Coleção Sartori - A arte contemporânea habita Antônio Prado. A mostra, que apresenta um recorte dos trabalhos adquiridos pelo colecionador, poderá ser visitada até 1º de maio, de terça-feira a domingo, das 10h às 19h. As mais de 250 produções, desenvolvidas por mais de 100 artistas, ocupam todas as salas e galerias do primeiro andar do museu (Pinacoteca, Salas Negras, Sala Aldo Locatelli e Foyer).

Desenvolvida inicialmente de maneira discreta e com um intuito decorativo, a coleção de Satori passou a incorporar um caráter mais crítico a partir do momento em que ele percebeu que a arte deve ser usada como ferramenta para se discutir o que acontece no mundo. "A coleção expõe diferentes tensões da sociedade. Ela indaga, interpreta e toma posição, permitindo que o espectador pense e discuta sobre tudo que está acontecendo na atualidade. Isso é essencial no momento em que estamos vivendo, com a democracia correndo perigo e o autoritarismo batendo na nossa porta", explica o curador Paulo Herkenhoff.

Ele diz ainda que o conjunto de obras, mais do que qualquer coisa, possui uma função educativa junto ao público. "Ela foi feita para a população. Por isso, toda a exposição é acompanhada de pequenos textos que debatem e instigam as pessoas a respeito dos assuntos abordados. Ela deve ser visitada com muita calma e paciência. É um momento para aprender e reconhecer o valor da arte."

Organizada em diferentes núcleos temáticos, a história contada pela mostra foi pensada de uma maneira não tradicional, sem ordem cronológica e sem divisão por técnica ou estilo artístico. O que realmente guia os trabalhos são as agendas e temáticas das peças, criando nichos como indígenas, história do Brasil, descobrimento, independência e ditadura. "O espectador nunca sabe qual será o próximo assunto a ser apresentado."

Apesar da coleção tratar primordialmente das últimas 10 décadas de produção artística do Brasil, cobrindo um período entre 1903 e 2021, ela reconhece a importância de voltar ainda mais além no passado, se necessário, para discutir determinadas questões. O material mais antigo presente no acervo é do gaúcho Pedro Weingärtner, com uma pintura de um vendedor de peles.

O conteúdo da obra se repete em mais dois trabalhos desenvolvidos por artistas também do Estado: um de Karin Lambrecht e outro de Lia Menna Barreto. "Os assuntos vão e voltam ao longo do tempo, é interessante observar. É uma coleção que não tem fim, é viva e está em constante evolução", complementa.

Nomes como Adriana Varejão, Berna Reale, Carlos Pasquetti, Claudia Andujar, Élle de Bernardini, Jaime Lauriano, José Resende, Leda Catunda, Lenora de Barros, Lia Menna Barreto, Maria Lídia Magliani, Mauro Fuke, Milton Kurtz, Nelson Felix, PV Dias, Regina Silveira, Rosângela Rennó e Saint Clair Cemin também compõem a lista de autores.

Além de buscar um foco específico em produções sul-rio-grandenses, como forma de representatividade, Sartori procura ainda estabelecer e ampliar um olhar para a arte latino-americana, em especial a da América do Sul. Segundo o curador, esse intercâmbio permite troca e diálogo ricos entre os povos e artistas das diferentes nacionalidades.

Herkenhoff destaca ainda a importância dos colecionadores privados na preservação da arte brasileira: "A relevância é múltipla. É uma maneira muito especial de apoiar financeiramente os artistas, além de criar uma boa rede de contatos entre as mais distintas partes do País. Quando essas coleções são bem geridas e feitas por quem tem um bom olho, servem também como fonte de consulta em trabalhos de tese e demais pesquisas acadêmicas. Se torna um complexo aparelho educacional e de aprendizado, estimulando a cidadania e o respeito à vida simbólica".