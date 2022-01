Fantaspoa abre inscrições para 2022 e anuncia novo local de exibição

Após duas bem-sucedidas edições virtuais, o Fantaspoa 2022, de forma inédita, será realizado em formato híbrido: presencial e online simultaneamente. Entre os dias 13 de abril e 1º de maio, o festival celebrará sua 18ª edição que, além de retornar aos tradicionais espaços que já abrigavam suas atividades, integrará ao seu circuito exibidor o Instituto Ling - entidade apresentadora deste ano.

As inscrições para participar do maior festival de cinema fantástico da América Latina estão abertas até o dia 31 de janeiro, no site www.filmfreeway.com/Fantaspoa. Serão considerados filmes nacionais e internacionais, curtas e longas-metragens, exclusivamente dos gêneros bizarro, fantasia, ficção científica, horror e thriller. É necessário que as obras sejam inéditas nos cinemas de Porto Alegre e que tenham sido finalizadas após 1º de janeiro de 2019.

A foto acima é uma cena do filme que foi destaque na edição passada, A história do Oculto, vencedor na categoria Melhor Filme da Mostra Ibero-Americana do Fantaspoa.