Turnê do Dire Straits Legacy é adiada para maio

Formado por diversos ex-integrantes da icônica banda britânica, o Dire Straits Legacy voltaria ao Brasil no início deste ano para mais uma turnê. No entanto, a gira da banda no País agora em janeiro e fevereiro foi remarcada para maio.

O adiamento ocorreu devido aos protocolos e restrições, incluindo limite de público e proibição de aglomerações, anunciados recentemente pelas autoridades de algumas cidades por onde a turnê passaria, como os fechamentos no Ceará e no Amazonas. Outro fator que contribuiu para o adiamento foi a série de cancelamentos e remanejamentos de voos, inviabilizando a logística da turnê.

site O novo show celebra os 45 anos de umas das maiores bandas de todos os tempos. Porto Alegre, que seria a primeira cidade a receber a turnê, teve a apresentação no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) da noite desta quarta-feira (20) reagendada para 18 de maio, às 21h. Informações sobre ingressos no. O roteiro anterior tinha Balneário Camboriú, Florianópolis, Belém e Fortaleza entre os destinos confirmados.

Estão previstos no repertório sucessos como Money for Nothing, So Far Away, Romeo and Juliet, Sultans of Swing e Walk of Life. O espetáculo com Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (sax), Trevor Horn (baixo), Marco Caviglia (voz e guitarra), Primiano Dibiase (teclados), Jack Sonni (guitarra) e Andy Treacey (bateria) revive a inesquecível e mágica atmosfera da banda britânica formada na década de 1970.