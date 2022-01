Editora Bodigaya lança clube vitalício de leitura

Com o objetivo de fazer seus clientes serem sempre os primeiros a ler e apreciar todos os preciosos livros e ensinamentos espirituais da Bodigaya, a empresa lançou no início deste ano o Clube de leitura Bodigaya - Título vitalício. Pelo valor promocional de R$ 1 mil, os assinantes passam a receber em casa, pelo resto da vida, todas as novidades da editora.

Como cortesia na adesão, o cliente ganhará o livro Velho caminho, nuvens brancas - Thich Nhat Hanh - 3ª Edição, considerada a melhor e mais fidedigna biografia sobre a vida do príncipe Sidarta Gautama, o Buda Sakiamuni. Best-seller mundial, a obra narra os fatos e acontecimentos desde o seu nascimento até seu passamento.

As assinaturas já estão disponíveis através do site www.bodigaya.com.br, e os membros do clube, além de ganharem o título vitalício, adquirem ainda vantagens exclusivas como descontos em livros e eventos, brindes surpresas e itens colecionáveis exclusivos.