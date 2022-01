Áries: Sua relação com as pessoas se dá num nível sutil, com o invisível de certas emoções sobrepujando de muito aquilo que transparece na realidade.

Touro: As boas amizades e a confraternização são a melhor atitude. Momento para se abrir à grandeza de sentimento. Dela pode surgir a compreensão do que lhe perturba.

Gêmeos: Trabalhar pelas boas relações do dia é o melhor caminho para se sentir alegre e de bem com a vida. Seja generoso e cuide de tudo melhor.

Câncer: A visão otimista e positiva do futuro é algo a ser cultivado. Expanda esse sentimento para as demais pessoas, estimulando a esperança e a vontade de viver.

Leão: Você tende a se mostrar mais místico, sensível à busca do sentido maior para a vida. Crer no milagre, mesmo quando visível, é um modo de viver a essência espiritual.

Virgem: O Sol estimula Netuno, joga luz sobre os pensamentos sutis e espirituais que sua mente pode captar. Momento de inspiração íntima.

Libra: Trabalhar em prol do bem das pessoas, provavelmente em prol das boas relações neste dia, proporcionando alegria e bem estar pode ser o que mais lhe alegre.

Escorpião: Momento feliz para estar bem disposto para as diversões e prazeres. Mas, de algum modo, terá que se esforçar para isso, deixando de lado as preocupações materiais.

Sagitário: O ambiente familiar será muito positivo e feliz se você colaborar. Procure enfatizar a beleza, a alegria e os sentimentos nobres. Apostar na alegria lhe faz renascer.

Capricórnio: As conversas devem ser leves e agradáveis, coisa que você sabe fazer bem. Respire os sentimentos elevados. Confie que a vida é para o bem.

Aquário: Cuidar de cada coisa, ambiente ou pessoa prodigalizando o que de melhor você tem a oferecer. Este é um papel que lhe cabe bastante bem, neste dia.

Peixes: Perceber as dificuldades e fraquezas humanas, com sua natural agudeza, deveria ser a base para agir com boa vontade e compaixão para com as pessoas a sua volta.