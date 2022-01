Espetáculo 'Leonel', de Caco Coelho, explora lado humano de Brizola

A luta pela democracia e o apreço pelo povo brasileiro são algumas das principais características da trajetória política de Leonel Brizola. Dono de uma carreira de sucesso e conhecido pela assídua mobilização na Campanha da Legalidade, foi o primeiro e único brasileiro a ser eleito governador por dois estados diferentes. Como forma de comemorar seus 100 anos, que seriam completados em 22 de janeiro, a Fundação Caminho da Soberania realiza nesta quinta-feira (20), às 21h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Marechal Deodoro, 101), uma sessão fechada de pré-estreia do espetáculo Leonel.

Entre sexta-feira (21) e domingo (23), a peça também será apresentada dentro da programação do Porto Verão Alegre. Os ingressos estão disponíveis para compra no site do festival por valores que variam de R$ 25,00 a R$ 50,00. Na sexta-feira e no sábado, a encenação acontece às 21h; e no domingo, às 20h.

Dividida em três diferentes fases, a montagem busca apresentar uma visão mais humana e sentimental da figura de Brizola, traçando o enredo através de vivências pessoais e íntimas que se misturam às suas grandes façanhas políticas. "Decidimos, antes de qualquer outra coisa, tratá-lo como um ser humano. Para isso, buscamos extrair dos grandes feitos épicos da sua carreira os momentos que o destacavam como pessoa. O teatro foi a melhor forma que encontramos de tocar o público com essa história", conta Caco Coelho que, além de dirigir o espetáculo, também atua em cena.

Além das comemorações do centenário, a proximidade do diretor com a trajetória do político também motivou o desenvolvimento da obra. Além de ter trabalhado diretamente com ele durante o seu mandato no governo no Rio de Janeiro, na década de 1980, sua avó foi a responsável por desenvolver o plano educacional implementado no Rio Grande do Sul e seu pai, médico da família, foi preso na casa de Brizola durante o golpe militar de 1964.

"Ao contrário de Leonel, minha trincheira sagrada é a arte. É por meio deste instrumento que faço a minha própria política. Já vi diversas vezes os olhos dele se encherem de lágrimas pelo simples fascínio que ele tinha com o ser humano. Essa é a metáfora que constrói a nossa simbiose: ele conseguia transformar a política em uma verdadeira arte", reflete.

Através de recursos visuais usados como suporte para construir a narrativa, como o vídeo mapping que ambientaliza o espectador no tempo, a obra apresenta diferentes momentos da vida dessa personalidade memorável. Conduzido pela coriféia, cantora e atriz Camila Falcão, o primeiro ato, que se passa no Rio Grande do Sul, conta a história do seu nascimento até o momento em que parte para o Uruguai em exílio, motivado pelo golpe militar que derrubou João Goulart do poder. Na sequência, o entreato apresenta o período em que Leonel viveu no exterior até o seu retorno para o Brasil, e o último momento da peça retrata seu governo no Rio de Janeiro e a morte da amada esposa Neusa.

Os quase 100 personagens em cena são interpretados por cerca de 15 atores que, atuando em diferentes papéis, realizam um passeio em torno das pessoas que estiveram ao lado de Brizola enquanto o mesmo construía a ideia de libertação do povo brasileiro. "Montamos a peça com muito estudo e curtindo o sabor da caminhada. Consultamos pesquisadores, lemos livros sobre a sua caminhada e assistimos praticamente todos os documentários já feitos sobre a sua vida", revela.

Se por um lado a história de Brizola desperta sentimentos positivos e inspiradores pela sua força e delicadeza humana, por outro, desperta tristeza pelas semelhanças que ainda enxergamos na política brasileira. "Procuramos trazer tudo com uma pitada de humor, de forma dinâmica. Mas essa história nos serve, e ainda servirá por muito tempo, como uma ferramenta de alerta sobre a necessidade e a importância de termos um País com autonomia e voz própria. Essa é a sua maior contribuição para a história do Brasil".

Caco destaca ainda a importância de conhecermos esse lado mais íntimo de Brizola, com cenas que apresentam momentos familiares e bastidores políticos da época. "Todo mundo que passou pela sua vida tem algo a contar. Ele teve uma riqueza humana incomparável, e esse aspecto mostra, de forma contundente, a dignidade da sua trajetória ao longo de todos esses anos. É impossível não se encantar com a coragem que ele teve. Contamos sua história como uma grande vitória para todos nós", finaliza.