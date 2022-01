Nova temporada do Big Brother Brasil estreia na Globo nesta segunda-feira

Completando 20 anos na programação da TV Globo, o Big Brother Brasil 2022 estreia nesta segunda-feira (17), depois da exibição da novela Um lugar ao sol. A atração, comandada agora por Tadeu Schmidt, reúne ao todo 20 participantes que possuem uma única missão dentro da casa: vencer o jogo.

Divididos em dois diferentes grupos - Pipoca e Camarote -, os brothers enfrentam o confinamento com o objetivo de conquistar, no final do programa, o prêmio de R$ 1,5 milhão.

No grupo dos Pipocas, os integrantes já foram confirmados: a médica Laís, natural de Crixás no Goiás; o bailarino Luciano de Santa Catarina; a professora baiana de biologia Jessilane; o designer carioca Eliezer; a jovem Eslovênia, nascida em João Pessoa; o engenheiro Lucas, de Espírito Santo; a mineira Natália, de 22 anos; Rodrigo, natural de São José dos Campos; o cearense Vinicius; e a gaúcha Bárbara, de Novo Hamburgo.

Formada em Relações Públicas, Bárbara é a única representante do Rio Grande do Sul no reality. Atuando como modelo e influenciadora digital, divide sua vida entre São Paulo e a sua cidade natal. Com espírito bem-humorado, diz ser uma ótima competidora e se considera uma pessoa empática e fácil de conviver. Participar do programa é a realização de um sonho de infância.

Já no grupo do Camarote, o BBB apresenta uma lista de nomes já conhecidos pelo público: o cantor e ator Arthur Aguiar; o surfista carioca Pedro Scooby; a bailarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves; o atleta olímpico Paulo André Camilo; a atriz e cantora Maria; a influenciadora digital e empresária Jade Picon; o ator Douglas Silva; a cantora, rapper e atriz Linn da Quebrada; o ator, cantor, apresentador e empresário Tiago Abravanel; e, por fim, a cantora sertaneja Naiara Azevedo.