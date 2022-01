Nova mostra de longa duração aberta para visitação no Museu da Comunicação

O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom - Rua dos Andradas, 959), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), com o apoio de sua Associação de Amigos, exibe a mostra de longa duração Esquina da Comunicação. A atividade faz parte do calendário de celebrações do Museu para 2022, abarcando os 250 anos de Porto Alegre (26 de março), o Bicentenário da Independência do Brasil (em setembro) e o centenário do prédio sede do MuseCom (10 de agosto). A visitação gratuita ocorre de segunda-feira a sábado, das 10h às 17h, por tempo indeterminado.

Com curadoria da equipe técnica do MuseCom, a mostra aborda o histórico de uma das mais tradicionais esquinas de Porto Alegre, a Esquina da Comunicação, formada pelo encontro da Rua dos Andradas com a Rua Caldas Júnior - no Centro Histórico da capital gaúcha. Instalado em um dos andares mezaninos do MuseCom, o percurso expositivo apresenta ao público imagens históricas dos séculos XIX e XX que são preservadas na instituição, além de contar com imagens contemporâneas produzidas especialmente para a mostra, pelo fotógrafo Max Peixoto.

Essa viagem no tempo, por meio de imagens da arquitetura e da ocupação dessas ruas, faz eco com textos expositivos que remontam às origens das ruas, dos prédios e das transformações vividas no local. Através de um percurso expográfico presencial, o público poderá mesclar sua experiência de visitação, navegando por conteúdos online, representados por QR Code. São legendas expandidas, mapas interativos e conteúdos para ampliar a experiência dos visitantes.