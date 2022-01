Em função da chuva, sessão aberta de documentário é remarcada em Porto Alegre

Documentário que mostra como é produzido e vendido o jornal Boca de Rua na capital gaúcha, o longa De olhos abertos, de Charlotte Dafol , teria exibição aberta, ao ar livre, no jardim do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (João Alfredo, 582) na noite deste sábado (15). Porém, considerando as condições climáticas, devido à previsão de forte chuva para o final da tarde, a produção do evento decidiu remarcar a atração para o sábado 29 de janeiro, com abertura do local às 18h.

Os integrantes da equipe justificaram a resolução reforçando a ideia do lançamento de promover um "cinema aberto e e democrático, gratuito, seguro e acessível a todxs". Esse conceito fundamental tinha como eixo a escolha por uma sessão ao ar livre, em um espaço histórico e de fácil acesso na cidade.

"Lamentamos muito este cenário e garantimos a vocês que tentamos contorná-lo de diversas formas, porém, é realmente inviável para a manutenção dos equipamentos, além de ser inseguro para nossa equipe e nosso público", completa a nota divulgada nas redes sociais do projeto.

O filme será apresentado ainda na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) no próximo sábado (22), às 19h, e no Marakaya (Vieira de Castro, 133) no dia 27 de janeiro, às 20h. Todas as sessões têm entrada franca e serão seguidas de debates com representantes da equipe do filme e do jornal Boca de Rua, produzido por moradores de rua há 20 anos na Capital.