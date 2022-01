Chef Erick Jacquin participa do 'Roda viva' desta segunda-feira

Um dos mais prestigiados nomes da culinária francesa no Brasil será o convidado desta segunda-feira (17) do programa Roda viva, que vai ao ar às 22h na TV Cultura. Com apresentação de Vera Magalhães, a atração recebe o renomado chef Erick Jacquin.

Nascido no interior da França, veio para o Brasil aos 30 anos de idade, onde comandou restaurantes de sucesso como Le Coq Hardy, Café Antique e La Brasserie. Durante a entrevista, ele diz que conciliar a rotina de trabalho com a vida pessoal é um grande desafio, revelando que não conseguiu acompanhar de perto o crescimento do seu filho mais velho.

Atualmente, Jacquin comanda o restaurante Président, o Ça-Va, o Buteco do Jacquin, e o italiano Lutécia, recém-inaugurado. Além do ambiente das panelas, também divide seu talento entre programas de televisão, como o MasterChef, Pesadelo na cozinha e Minha receita, todos na TV Bandeirantes.

Na edição desta segunda-feira do Roda viva, a bancada de entrevistadores é formada por Arnaldo Lorençato, editor-sênior de Veja São Paulo; Marcos Nogueira, colunista da Folha de S.Paulo; Alessandra Blanco, head de media do Yahoo Americas; Renata Mesquita, repórter do Palador, caderno de gastronomia do jornal O Estado de S.Paulo; e Luiza Fecarotta, jornalista e professora. Há ainda a participação do cartunista Paulo Caruso.