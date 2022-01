Nova temporada da Brasil Jazz Sinfônica recebe Elba Ramalho e Chico César

Abraçando melodias populares brasileiras e levando-as para o mundo orquestral, a Brasil Jazz Sinfônica estreia nova temporada da série Encontros históricos neste domingo (16), às 20h, na TV Cultura. Na Sala São Paulo, a edição deste fim de semana reúne Elba Ramalho e Chico César sob regência do maestro Fábio Prado.

Com apresentação de Chris Maksud, o repertório do concerto conta com a apresentação de canções como Mama África, Anunciação, De volta pro aconchego, Amplidão, Felicidade, Pedra de responsa e Deus me proteja.

Em edições passadas, já subiram ao palco ao lado da orquestra nomes como Diogo Nogueira e Fabiana Cozza, Erasmo Carlos e Roberta Sá, Ivan Lins e MPB4, João Donato e Marcos Valle e Mart’nália e Zélia Duncan.

Nos programas dos próximos domingos, ícones como Gilberto Gil, Alcione, Martinho da Vila, Carlinhos Brown e Adriana Calcanhotto também irão marcar presença.