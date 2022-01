Peça 'O Anexo Secreto' tem sessões no Porto Verão Alegre

Dentro da programação do festival Porto Verão Alegre, o espetáculo O Anexo Secreto - Adaptação do Diário de Anne Frank terá sessões nesta sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16), às 20h, no Teatro de Arena (avenida Borges de Medeiros, 835). Ingressos entre R$ 25,00 e R$ 50,00 no site www.portoveraoalegre.com.br. Nesta edição, não há pontos de venda físicos, nem nas bilheterias dos teatros.

A peça apresenta a família Frank partindo da Alemanha em direção à Holanda para fugir do Nazismo. No entanto, é obrigada a confinar-se no Anexo Secreto para sobreviver. A privação de liberdade leva a uma perda de identidade, onde residem os conflitos e reflexões de uma menina em plena puberdade.

Em cena, estão os atores Juliano Rabello, Leo Bello, Madalenna Leandra e Manu Goulart. A direção é de Juliano Rabello e Fernanda Moreno, esta que assina o texto com o coletivo O Muro.

O festival multicultural acontece até 19 de fevereiro, inteiramente presencial nesta edição. O 23º Porto Verão Alegre tem o slogan “Bem-vindo de volta”. A programação completa também está no site.