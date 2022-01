Universo L.O.L. reúne atrações para entretenimento infantil no BarraShoppingSul

Chega, nesta sexta-feira (14), ao BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), a atração L.O.L. Surprise! World. O universo das bonecas garante diversão para crianças de 1 a 12 anos na Praça Rosa dos Ventos do local até 27 de fevereiro.

O evento traz o melhor do mundo fashion e da música voltada para os fãs da temática, contando no circuito com cabines de DJ, pista de dança, karaokê, Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos esportivos como Cama de Gato, gangorras, escorregador inflável e pula-pula.

Os ingressos custam R$ 46,00 e podem ser comprados pelo Sympla. A atração funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h; e aos sábados e domingos, das 12h às 20h. As sessões duram 40 minutos.

Durante o evento, as crianças podem simular um show e se sentirem parte de uma banda inspirada no universo L.O.L. Há também um camarim para aplicação de tatuagem lavável e uma área DJ, para que os pequenos possam selecionar as músicas e trocar as cores da pista de dança.