Estreia projeto da diretora Eva Schul, com dois espetáculos online

A Ânima Cia de Dança estreia neste fim de semana seu novo trabalho, o Projeto Persona - Estudos de criação em obras coreográficas, com a direção de Eva Schul. O trabalho une dois espetáculos: Autoimagem, com Geórgia Macedo e Viviane Lencina (na foto acima), e Macho Homem Frágil, com Eduardo Severino.

No sábado (15), às 20h, eles podem ser assistidos de forma online, pelo Youtube no canal Carne Digital . Na sequência, às 21h, os bailarinos e a diretora irão conversar com o público sobre seus processos de criação e sobre as novas apresentações.

Autoimagem traz como tema as distorções que fazemos de nós mesmos. Inspirado pelo conceito de autoimagem, que carrega também o nome da montagem, o espetáculo tem a ideia de espelho enquanto não imagem, mas enquanto construção de subjetividades. O Espelho, enquanto um processo de duplicação é sempre um meio para encontro consigo mesmo, mas também lugar de sedução, de mistério, de fragmentação do sujeito. Local de fechamento e abertura, de ruído, de silêncio, de sombra. De contemplação e perdição. O espetáculo também propõe o diálogo com a memória, se apropriando de coreografias de outros espetáculos. O tema memória vem sendo trabalhado na carreira de Eva através de vários projetos. E aqui revisita algumas de suas personagens femininas.

Macho Homem Frágil parte dos temas violência e fragilidade, instigando a plateia a refletir sobre este homem, macho brasileiro/latino americano/gauchesco, o sentido animal ferido e suas diferentes reações, transitando entre linguagens diversas e borrando limites estilísticos, dialogando com facetas diversas de masculinidade.

O projeto tem o financiamento do Pró-cultura RS - Lei de Incentivo e Fundo, Secretaria da Cultura – RS, tendo sua realização com recursos do Governo do Estado por meio do Pró-cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura.