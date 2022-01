Espetáculo sobre Chico Xavier é destaque no Porto Verão Alegre

Depois do grande sucesso na edição virtual do festival Porto Verão Alegre, o espetáculo Com amor, Chico Xavier volta à programação do evento com estreia presencial marcada para esta terça-feira (18), às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana. A peça também será apresentada no dia seguinte, na quarta-feira (19), no mesmo horário.

A montagem traz uma sensível mensagem de paz e amor inspirada na trajetória de vida do médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Em cena, os atores Juliana Pretto e Luis Carlos Pretto recordam as ações e curiosidades que transformaram o homenageado em uma das personalidades mais importantes do país.

De forma leve e descontraída, por meio de músicas, vídeos, poesia, interatividade e esquetes, os intérpretes mergulham no universo da mediunidade, do estudo, das mensagens fraternas e do bom humor que sempre caracterizaram a vida, a obra e a personalidade de Chico.

Os ingressos para a performance, que custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00, estão disponíveis através do site do Porto Verão Alegre.