Wander Wildner faz show com banda no projeto 'Ocidente Acústico'

Acompanhado por Maurício Chaise na guitarra base, Rust Costa na guitarra solo, Clauber Scholles no baixo e Rika Barcellos na bateria, o performático músico Wander Wildner é a atração do Ocidente Acústico desta quinta-feira (13). A apresentação musical ocorre às 21h, no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960).

A casa abre às 19h30min. O público no local será limitado. Pela plataforma Sympla, estão à venda ingressos individuais de cadeira por R$ 50,00. A mesa para duas pessoas custa R$ 95,00; e para até quatro pessoas, R$ 170,00.

É necessário apresentar comprovante de vacinação para entrar na casa de espetáculos. Todas as janelas estarão abertas, e será exigido uso obrigatório de máscara para circular dentro do ambiente. Mais informações pelo telefone (51) 3012-2675 e no site www.barocidente.com.br.