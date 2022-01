Filme 'Charuto de mel' estreia na Cinemateca Paulo Amorim em Porto Alegre

Entra em cartaz nesta quinta-feira (13), na Sala Eduardo Hirtz da Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), o longa Charuto de mel, filme de estreia da diretora Kamir Aïnouz, meia-irmã do premiado cineasta brasileiro Karim Aïnouz (A vida invisível). O drama é uma coprodução entre França, Argélia e Bélgica.

Na trama, Selma, aos 17 anos, é confrontada em seu cotidiano de classe média alta por um jovem provocador chamado Julien. A garota percebe, pela primeira vez, como as pesadas regras do patriarcado afetam sua intimidade. Enquanto enfrenta seus medos mais profundos, a família da protagonista teme o avanço do fundamentalismo no Norte da Argélia.

As sessões ocorrem diariamente, às 14h30min. Os ingressos custam de R$ 12,00 (terças, quartas e quintas-feiras) a R$ 14,00 (sextas-feiras, sábados, domingos e feriados), com opções de meia-entrada (para estudantes, maiores de 60 anos e clientes Banrisul).

A Brigada Militar e a Polícia Civil têm entrada gratuita. A meia-entrada não é válida em festivais, mostras e projetos que tenham ingresso promocional.