Projeto social Escola Casa da Música está com matrículas abertas para aulas gratuitas

Com vagas limitadas, estão abertas, até 20 de janeiro, as matrículas para aulas gratuitas de música do projeto social Orquestra Jovem e Escola Casa da Música - AACAMUS (Associação dos Amigos Casa da Música POA), pelo site www.casadamusicapoa.com.br/aacamus. Destinadas para estudantes de escolas públicas de Porto Alegre e Região Metropolitana, entre 6 e 16 anos, há vagas para flauta doce, cavaquinho, violino, violino com prática e grupo vocal infantil e infantojuvenil.

Os estudantes inscritos nas aulas terão acesso aos respectivos instrumentos, os quais são oferecidos pelo projeto. Os encontros presenciais serão realizados na Casa da Música Porto Alegre (rua Gonçalo de Carvalho, 22) a partir de 7 de março.

A diretora artística do projeto é a cantora mezzo-soprano Angela Diel, e o coordenador é o violinista e professor Ricardo Chacón, doutorando em Música na Ufrgs. O venezuelano é oriundo do projeto social de ensino da música “El Sistema”, desenvolvido de forma pioneira pela Venezuela, e reconhecido no mundo inteiro. Chacón diz que é uma honra coordenar a Orquestra Jovem Escola Casa da Música-AACAMUS porque oferece oportunidade de desenvolver habilidades musicais, prática individual e coletiva, as quais fortalecem a formação integral das crianças originando nelas outro olhar sobre as artes, e fomentando valores para que possam ser pessoas dedicadas ao bem.