Laçador volta ao Sítio na próxima terça-feira

Em uma iniciativa da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), o Monumento ao Laçador será transportado na próxima terça-feira (11), de volta para o seu lugar de origem, o Sítio do Laçador, na avenida dos Estados. Em restauro desde setembro de 2021, o monumento do escultor pelotense Antônio Caringi passou por diversas intervenções que resultaram em um Laçador mais resistente e pronto para voltar a ser o símbolo da cultura gaúcha.

A recolocação da estátua no Sítio será entre 16h e 17h de terça, mas antes disso, a partir das 15h, começa a operação de translado do galpão. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), garante a segurança da obra no trajeto e a cavalaria do Movimento Tradicionalista Gaúcho fará a escolta. Intervenções finais e ajustes serão feitos no local.

Ainda em janeiro, o Laçador deve estar totalmente pronto para ser reinaugurado e entregue à cidade. “São sete anos de um projeto que muito nos orgulha, e poder devolver um monumento restaurado, seguro e que simboliza tanto a força dos gaúchos é uma alegria imensa. Em especial neste ano em que a cidade completa 250 anos. Entregamos o Laçador já visando o próximo projeto, pois acreditamos na importância da cultura e da relevância do projeto que o Sinduscon criou”, destaca o Coordenador do Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, Zalmir Chwartzmann.

Para o diretor de Patrimônio e Memória, Nelson Boeira, a restauração do monumento é mais um testemunho do esforço da SMC, por meio da DPM-EPAHC, para tornar efetiva a legislação relativa à preservação do patrimônio histórico-cultural de Porto Alegre.

"É também uma demonstração incontroversa de como a colaboração esclarecida entre poder público e empresa privada podem contribuir para a qualificação continuada dos cenários em que se desenvolve a convivência dos porto-alegrenses", disse o titular da Cultura, Gunter Axt.

O restauro faz parte do Projeto Construção Cultural - Resgate do Patrimônio Histórico, promovido pelo Sindicato dos Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) e pela Associação Sul Riograndense da Construção Civil. O projeto tem patrocínio da Gerdau e da Sulgás e conta com o apoio da JOG Andaimes, Elevato, Ministério Público do Rio Grande do Sul e Phorbis Empreendimentos Imobiliários.