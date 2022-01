Praia de Belas Shopping abre as portas do Teatro Zé Rodrigues com O Pequeno Príncipe

O Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181) está recebendo um novo espaço cultural em Porto Alegre: o Teatro Zé Rodrigues. A nova operação do shopping, localizada no 2º piso, em frente ao Pecorino, abre suas portas neste sábado (8), com a estreia do espetáculo O Pequeno Príncipe. O espaço, com lotação para 40 lugares, funcionará aos sábados e domingos. A peça fica em cartaz até o dia 30 de janeiro, com sessões sempre às 16h.

Ingressos, na hora, saem por R$ 50,00 (adultos) e R$ 25,00 (infantil). Se o pagamento for feito via pix, as entradas ficam por R$ 45,00 e R$ 20,00, respectivamente. Mais informações podem ser obtidas no site teatrozerodrigues.com.br.

Com 50 minutos de duração, O Pequeno Príncipe é uma adaptação da obra do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história fantástica de um menino, que mora em um planeta com uma rosa, baobás e três vulcões. Um dia, ele pega carona numa revoada de pássaros e vai conhecer novos mundos e pessoas. Depois de passar por diversos planetas e conhecer alguns personagens, como o Rei, o Homem de Negócios, um Geógrafo, um acendedor de lampiões e o Vaidoso, ele acaba caindo no planeta Terra, em pleno deserto do Saara, onde conhece um aviador de quem se torna grande amigo.