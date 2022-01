Tribo Brasil lança novo single com apresentação no Espaço Cultural 512

A banda porto-alegrense Tribo Brasil lança nesta sexta-feira (7) o seu novo single, Carne de caranguejo. A faixa terá show de lançamento no Espaço Cultural 512 (João Alfredo, 500), às 22h. Ingressos, com valores a partir de R$ 20,00, podem ser adquiridos pelo site www.espaco512.com.br ou na bilheteria do local.

A composição é do músico maranhense Rafael Camarão, novo integrante do grupo. Segundo ele, a música faz referência ao clima de praia e animação de sua terra natal durante a temporada de verão. No dia 24 de janeiro, o grupo disponibilizará ao público também um videoclipe da nova canção.

Uma das bandas mais atuantes no cenário cultural porto-alegrense, a Tribo Brasil atua na pesquisa e prática da música popular, unindo ritmos brasileiros como samba, baião, ijexá, frevo, carimbó e samba rock.