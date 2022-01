Woody Allen recebe programação especial na Cinemateca Paulo Amorim

Para marcar os 86 anos do diretor Woody Allen e a chegada de seu novo filme, O festival do amor, aos cinemas brasileiros, a Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736) recupera alguns dos títulos mais antigos do cineasta. As sessões do Especial Woody Allen em Porto Alegre serão apresentadas nos finais de semana de janeiro, sempre às 15h.

A programação começa neste sábado (dia 8) com Noivo neurótico, noiva nervosa (1977). Vencedor de quatro Oscars (filme, diretor, atriz e roteiro original), é considerado um marco na carreira de Woody Allen justamente porque apresentou ao mundo o que o diretor faz com maestria: diálogos afiados, personagens cheios de conflitos, críticas debochadas e uma cidade (no caso Manhattan) que se integra ao roteiro. Nesta história, Woody é um comediante judeu e divorciado que enfrenta várias crises em seu relacionamento com Annie Hall (Diane Keaton), uma cantora em começo de carreira.

No domingo (9), a atração é Zelig (1983), considerado um dos filmes mais inventivos do diretor. No formato de um pseudo-documentário, o filme utiliza imagens de várias épocas (entre arquivos de telejornais e fotografias) para contar a história de Leonard Zelig, vivido pelo próprio cineasta. Nos anos 1920, o sujeito tem o estranho dom de se adaptar ao ambiente em que está e em assumir características comuns aos que o cercam: se circula entre republicanos, se comporta como um; em Chinatown, ele adquire traços chineses; quando está em companhia de negros, sua pele escurece. Essa condição acaba atraindo a atenção da comunidade médica, em especial de uma jovem psiquiatra vivida por Mia Farrow.

O Especial Woody Allen integra o Festival Cinemateca Paulo Amorim. O Festival inclui outras mostras especiais e prevê o início da modernização das salas Paulo Amorim e Norberto Lubisco.