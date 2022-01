Feira itinerante Le Marché Chic leva arte e design autoral à praia de Atlântida

Após o sucesso da edição de Natal, o projeto Le Marché Chic, com curadoria de Luciana Alberti, desce a Serra rumo ao Litoral gaúcho. A feira de moda, arte, design autoral chega à praia de Atlântida, em Xangri-lá, para levar aos veranistas produtos exclusivos e de qualidade durante a temporada de verão.

A Le Marché Chic vai se instalar no complexo gastronômico, comercial e de lazer Ramblas by Roubadinhas (Avenida Central, 2032, Xangri-Lá), nos próximos dois sábados, dias 8 e 15 de janeiro, sempre a partir das 18h. No total, cerca de 30 expositores irão participar do evento com artigos ligados a decoração, moda, cosméticos naturais e acessórios, entre outros.

Em 37 edições, a feira itinerante já promoveu mais de 600 marcas nos últimos cinco anos, não somente do Rio Grande do Sul, mas também de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, potencializando a economia criativa e as produções de microempreendedores.

As marcas confirmadas no Le Marché Chic de Xangri-Lá são: A Folha, BB Alternativo, Caya, Cava Brand, Cia. do Sono, Coisa de Vó – Arte Amor e Afeto, Coré Naturalis, Cris Cerâmicas, Da Rosa, Elisa Graef, Ellah, Energise, Evolua-se, Fofas, Gaia Natural, Godê, Hummell Óculos Artesanais, Luv, Marsmellow, Mesa Mia, Neneca Caringi, Nó de Pinho, Oiliwea Pop Up Óculos, Presque Parisienne, Sacolas com Arte, Sat Oficial e Trecos com Arte.