Renato Teixeira participa do Canto e Sabor do Brasil neste domingo

O cantor e compositor Renato Teixeira é o convidado do programa Canto e Sabor do Brasil, apresentado por Paulinho del Ribeiro neste domingo (9), às 11h, na TV Brasil. O artista bate um papo com o anfitrião e solta a voz em clássicos do seu repertório como Tocando em frente e Romaria. Renato Teixeira recorda boas histórias de sua trajetória, destaca passagens curiosas da carreira e parcerias marcantes, como as composições e álbuns com Almir Sater.

Durante a prosa, a vasta discografia com canções originais que valorizam a música de raiz e o gênero caipira também entra em pauta. Os sucessos inesquecíveis são lembrados pela dupla, que reflete sobre a transformação do mercado fonográfico no país.

Além de contar os bastidores dessas obras, Renato Teixeira ainda experimenta um apetitoso prato de vaca atolada. A iguaria foi preparada pelo amigo Paulinho del Ribeiro na aconchegante cozinha onde fica o velho fogão a lenha da fazenda.

Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, às 11h, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro.

Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão à lenha.