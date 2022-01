Roda Viva entrevista o historiador britânico Niall Ferguson

O historiador britânico Niall Ferguson será o entrevistado do programa Roda Viva nesta segunda-feira (10). Apresentado por Vera Magalhães, a atração será exibida às 22h, na TV Cultura.

Professor na Universidade de Stanford, na Califórnia, e pesquisador em Harvard, Oxford e na London School of Economics, Ferguson é autor de livros que se tornaram marcos na historiografia moderna, como Império, onde analisa a ascensão e queda do império britânico. Em Civilização, o historiador relata os conflitos entre Ocidente e Oriente e mostra como os europeus conseguiram impor seu domínio sobre boa parte do planeta. No mais recente, Catástrofe, aponta o fracasso dos governos diante do desafio de lidar com as pandemias, e mostra como as catástrofes, naturais ou provocadas pelo homem, influem no destino da humanidade.

A bancada de entrevistadores é formada por Luciana Coelho, secretária-assistente de Redação da Folha de S. Paulo; Carlos Graieb, repórter especial de O Antagonista; Claudia Trevisan, jornalista e escritora, ex-correspondente na China e nos EUA; Rinaldo Gama, coordenador de conteúdo do Laboratório Arq. Futuro de Cidades do Insper e editor da BEI; e Claudia Antunes, editora de internacional do jornal O Globo.