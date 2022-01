Abertas inscrições para oficina de pintura na Gravura Galeria de Arte

A Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) está recebendo inscrições para a Oficina de Pintura Contemporânea no Verão, ministrada pela artista Ana Zavadil. O curso propõe uma pintura contemporânea com materiais diferenciados, objetivando realizar uma série de exercícios práticos nos seis encontros presenciais previstos. As aulas serão voltadas para artistas que desejam aprimorar sua prática ou conhecer técnicas novas, e também para artistas iniciantes na pintura.

O curso se inicia no dia 12 de janeiro, com término no dia 23 de fevereiro. O encontro da turma será semanal, às quartas-feiras, das 14h30min às 17h30min. Para inscrições e demais informações, é possível entrar em contato pelo email [email protected] ou pelos telefones (51) 3333-1946 e (51) 99718-9258.