Novo single de Serginho Moah é lançado nas plataformas digitais

O músico Serginho Moah lança nesta sexta-feira (7), em todas as plataformas digitais, o seu mais novo single, Minha outra vez. A música é o primeiro lançamento do cantor como artista da Gravadora Soma, e também o primeiro single que integra o seu novo EP, chamado Euforia e que deve ser lançado no decorrer de 2022. A canção fora lançada primeiramente no dia 24 de dezembro do ano passado, para veiculação nas rádios do País, e passa agora a estar disponível também nas plataformas de streaming e nas redes sociais do artista.