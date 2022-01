Marco Araújo traz clássicos da MPB e sons próprios no Café Fon Fon

O cantor e compositor Marco Araújo faz nesta quinta-feira (6), às 20h30min, um show em homenagem ao Dia de Reis, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). O artista apresentará canções de seu repertório autoral, além de clássicos da música popular brasileira.

No palco, acompanhando Araújo na voz e violão, estarão os músicos Luizinho Santos, no sax e flauta, e Bethy Krieger no piano. No repertório do show, estão músicas como Terno de Luz, Todas as palavras, Tempo sem fim e Ponteio. Reservas e mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 99880-7689.