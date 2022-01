Inscrições para oficina gratuita de videoarte estão abertas

Já está aberto o prazo de inscrições para participar da oficina gratuita de videoarte que integra o projeto de capacitação profissional Revelando o Rio Grande. A iniciativa do curso é da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, através do Instituto Estadual de Cinema e do Centro de Desenvolvimento e Expressão. As inscrições podem ser realizadas através do link na bio do perfil do Instagram @ieciners.

Ministrada pela cineasta e artista visual Virginia Simone ("Paralelo 30"), a oficina será realizada em dez encontros presenciais, de 11 a 22 de janeiro de 2022, das 13h às 19h. O local do curso será na sala do Centro de Desenvolvimento e Expressão, localizada no 5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A oficina também tem apoio do Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi).

A metodologia do curso inclui ocupação visual de espaços, projeções, vídeo maping, fusões e retroprojeções. "A oficina contempla a relação do audiovisual com a arte, desde a experimentação técnica do início do século XX, a intervenção anárquica da contracultura dos anos 1960 e 1970, até a atual sociedade tecnológica e conectada'', resume Virgínia. "Em um processo coletivo de investigação da linguagem, a atividade apresenta um olhar sobre o assunto e propõe a ação como meio cognitivo", completa.