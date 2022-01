Atelier Livre divulga cursos especiais de verão

Está aberta a programação de cursos especiais para o verão do Atelier Livre Xico Stockinger, localizado no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307). Serão seis opções de atividades para o público aproveitar, incluindo aprendizados em desenho, pintura e papel machê, entre outros. Os cursos serão realizados durante vários dias dos meses de janeiro e fevereiro, abrindo as comemorações dos 250 anos da cidade de Porto Alegre.

A iniciativa é uma ação da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Coordenação de Artes Visuais. As inscrições para todas as atividades são gratuitas, podendo ser realizadas pelo site www.atelierlivre.wordpress.com. Mais informações podem ser obtidas através das redes sociais do Atelier Livre no Instagram, Facebook e Youtube.

O primeiro curso será a oficina de papel machê, ministrada por Eleonora Fabre nos dias 11, 18 e 25 de janeiro. O objetivo é oportunizar a expressão criativa para construção de objetos artísticos com o material, incluindo também o processo de secagem, acabamento e pinturas. No dia 15 de janeiro, um sábado, haverá uma aula especial com José Francisco Alves sobre os monumentos do Parque Farroupilha, dando atenção especial ao Gaúcho Oriental, ao Monumento ao Expedicionário e ao Chafariz Imperial.

Nos dias 18 e 25 de janeiro e 1º e 8 de fevereiro, ocorre o curso de desenho O que sai de dentro do lápis, ministrado por Renato Garcia. Nos encontros, serão ensinadas e praticadas diferentes técnicas de desenho, sob a perspectiva do levantamento de soluções para resolver um problema ou responder uma pergunta. Já nos dias 19 e 26 de janeiro, e 2 e 9 de fevereiro, o professor Renato ministrará o curso Desenho e pintura, abordando diálogo e práticas com tinta acrílica e algumas noções de uso da cor no desenho e na pintura.

No dia 24 de janeiro, será realizada a Falaula, com apresentação do artista Jorgge Menna Barreto e mediação de Gabriela Motta. A partir de projetos como Voicescapes for the landless, Urtica dioica e Restauro, Menna Barreto irá apresentar um pouco do seu processo de pesquisa, abordando as ramificações entre arte, agroecologia e educação que germinam em seu trabalho. Por fim, no dia 29 de janeiro, ocorrerá uma aula ao ar livre, ministrada por José Francisco Alves, abordando a arte cemiterial em Porto Alegre, apresentando o acervo dos cemitérios Santa Casa e São Miguel e Almas.