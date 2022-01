Porto Alegre Comedy Club retoma agenda de espetáculos na Capital

O Porto Alegre Comedy Club (24 de Outubro, 1.454) retoma as atividades após o recesso de final de ano. A apresentação de reabertura será hoje, às 20h, com o comediante Thiago Oliveira e o show Nenhum psicólogo faria isso por mim. No estilo stand up comedy, ele traz histórias sobre um noivado que deu errado em Paris, a saga para comprar um colchão e as dificuldades de ser um adolescente bolsista em uma escola particular cara, entre outros episódios.

Na sexta-feira, a casa recebe o humorista Nil Agra, com Uma vida em 30 anos. No próximo sábado, é a vez do ator paranaense Marco Zenni se apresentar, com o show Volume 1 - Conteúdo Impróprio. Ingressos para as apresentações (a partir de R$ 23,00) podem ser adquiridos na bilheteria do Porto Alegre Comedy Club ou através do site Minha Entrada.