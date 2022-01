Musical gaúcho produzido durante a pandemia, 'What about jazz?' está disponível online

Um musical produzido durante o período de pandemia, e com o elenco formado por mais de 30 artistas do Rio Grande do Sul, está à disposição do público para ser assistido até o último dia de janeiro. A obra, chamada What about jazz?, estreou no dia 20 de novembro do ano passado, e fica disponível todas as semanas, a partir das 19h de sexta-feira até a meia-noite de domingo.

O projeto foi viabilizado pela plataforma Catarse, em um financiamento coletivo com mais de 600 apoiadores. Os ingressos (com preço base de R$ 200,00 e opções de desconto) podem ser adquiridos via Sympla. O link é enviado por e-mail, limitado a um acesso por comprador.

Segundo os produtores, What about jazz? tem o intuito de promover um encontro do público com um jazz não convencional, com movimentos cheios de excentricidade, ritmos sincopados e inesperados. A ideia é esquecer um pouco o estilo clássico de dança e se surpreender com coreografias que dão protagonismo a partes do corpo usualmente pouco exploradas, como dedos, pulsos e tornozelos. Até acessórios como cadeiras e chapéus entram na dança, formando complexas partituras coreográficas que remetem ao teatro musical.

Realizado nos últimos dois anos, o que fez com que precisasse enfrentar as numerosas dificuldades de produção e logística acarretadas pela pandemia, o musical traz grande elenco e uma ficha técnica repleta de talentos do palco gaúcho. O repertório de apresentação inclui números musicais que homenageiam grandes obras do cinema, teatro e TV, como Chicago, Cabaret, Sweet charity, Pippin, Liza with a Z e mais. O espetáculo é um convite para que todos os amantes da arte se entreguem ao clima inebriante de uma estética que se propõe a ser peculiar e única.

O elenco da produção é formado por bailarinos, cantores e atores, de 17 a 36 anos, vindos das cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Atenta à representatividade e à acessibilidade, a produção primou pela diversidade na seleção da equipe e dos parceiros. Além disso, também traduziu e legendou todas as músicas, que são originalmente em inglês.

A direção geral de What about jazz? é assinada pela bailarina, professora e coreógrafa Clara Litvin. Isadora Bonumá atua como diretora coreográfica, Marta Monaretto é a diretora musical e Danielle Salmoria assina como diretora teatral.