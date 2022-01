Livro com entrevistas de Henfil está em campanha de financiamento

Um livro com entrevistas do cartunista Henfil está em campanha de financiamento até o dia 8 de janeiro. Sick da Vida - As grandes entrevistas de Henfil é organizado pelo jornalista e escritor Gonçalo Junior, que compilou as dezoito entrevistas mais importantes do cartunista, em um processo que levou mais de uma década para ser concluído.

A obra, que sairá pela Editora Noir, está em pré-venda no Catarse. Os apoiadores terão seus nomes impressos nos agradecimentos, e concorrerão a um sorteio de dez gibis raros de 1947. Além de destacado no cartum, Henfil foi um porta-voz da luta pela redemocratização do Brasil durante a ditadura militar, se notabilizando por ser um dos organizadores do jornal O Pasquim.