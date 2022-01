Fundação Iberê reabre trilha ecológica em seu Programa Educativo

A partir do dia 6 de janeiro, a Fundação Iberê reabre ao público uma série de atividades para quem for aproveitar o verão em Porto Alegre. Entre as novidades do Programa Educativo da fundação está a reativação da trilha ecológica localizada às costas do centro cultural. O famoso ambientalista José Lutzenberger idealizou um espaço de aproximadamente 200 metros no local, com 16 mil m2 de mata nativa, para que o visitante pudesse associar a arte à natureza. Na trilha, serão realizadas oficinas de gravura e tetrapak, mini-horta e sessões de histórias. Todas as atividades são gratuitas.

Além disso, de 6 de janeiro a 6 de março, todos os visitantes do museu terão 50% de desconto no valor dos ingressos, exceto os acompanhantes das crianças e adolescentes que participarão das oficinas do Programa Educativo, que também terão livre acesso. A programação completa das oficinas está disponível no site da Fundação Iberê, onde também podem ser realizadas as inscrições para as atividades.