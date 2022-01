Music Box Brazil celebra 10 anos com programação especial em janeiro

O canal Music Box Brazil celebra 10 anos de atividades no início de 2022, e para comemorar a data, terá uma programação especial no próximo mês de janeiro. Disponível nas principais operadoras de TV por assinatura, o canal é dedicado à diversidade de segmentos da música brasileira. Sua programação reúne shows, videoclipes, bastidores, documentários, séries e filmes, e pode ser assistida também através da plataforma de streaming Box Brazil Play.

Entre as novidades programadas para janeiro, o primeiro destaque é o Music Drops com a banda Francisco, el Hombre. A equipe do canal acompanhou em Porto Alegre o início da turnê do mais novo álbum do grupo, A Casa de Francisco, e também gravou uma entrevista exclusiva com Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, os irmãos mexicanos naturalizados brasileiros que fundaram a banda em 2013. Além disso, o Music Box Brazil ainda planeja exibir um reality show com a Francisco, el Hombre em 2022.

Outras duas atrações também se destacam na programação do canal em janeiro. A primeira é a exibição do Porão do Rock 2021, considerado um dos festivais independentes mais importantes do Brasil. Os oito shows do festival serão exibidos, incluindo a apresentação de Nando Reis, grande destaque da última edição. Outra atração aguardada em janeiro é a transmissão da live de 38 anos do Bar Opinião, uma das casas de show mais emblemáticas de Porto Alegre. No evento, serão exibidas apresentações de grandes nomes da música gaúcha, como Wander Wildner, Graforréia Xilarmônica e Da Guedes, entre outros. A programação especial do Music Box Brazil tem início já no dia 2 de janeiro, se estendendo até o último dia do mês.