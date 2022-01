Empresários promovem curso gratuito para novos talentos artísticos

Os empresários Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, da agência Premier Models, lançaram a Escola de Talentos, um curso online e gratuito que tem o objetivo de desenvolver e capacitar novos talentos promissores nas carreiras de modelo, ator e influenciador digital. O curso, que terá aproximadamente um ano de duração, tem início previsto para o dia 10 de janeiro.

As aulas serão ao vivo e online, via zoom, e proporcionarão aos alunos aprendizados de técnicas de interpretação para TV, teatro e cinema, modelagem, dicção e imagem pessoal, entre outros pontos. “Nosso propósito é tornar sonhos realidade. Queremos auxiliar na construção de uma nova geração de artistas, seja para as passarelas, para as redes sociais ou nas artes cênicas”, destacam os empresários por trás da iniciativa.

Para se inscrever, é necessário acessar o perfil @fabianobiazon no Instagram e acessar a Escola de Talentos.