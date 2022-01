Tablado Andaluz promove aulas de flamenco no verão

Durante todo o verão, o Tablado Andaluz (Venâncio Aires, 556), em Porto Alegre, promoverá cursos intensivos de flamenco aos interessados. As aulas poderão ser realizadas tanto em grupo como de forma particular, de acordo com a disponibilidade dos alunos.

Os novos cursos da escola iniciam no dia 3 de janeiro, com as turmas de Dança Flamenca para iniciantes e Farruca para intermediário. Também serão ministradas aulas de Castanholas, Fandango de Huelva / iniciante 2 e Alegrias com abanico / avançado. Para mais informações, é possível entrar em contato com a Tablado Andaluz através dos telefones (51) 3311-0336 e (51) 99873-0809.