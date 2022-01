Inscrições para Oficina Literária com início em janeiro já estão abertas

Já estão abertas as inscrições para a nova edição da Oficina Literária Arte de Escrever e Declamar Poesia, ministrada pelo escritor Alcy Cheuiche e pela psicanalista e poeta Laura Benites. A oficina, que terá início no dia 4 de janeiro, se propõe a estimular a imaginação poética e propiciar a prática da escrita aos alunos. Os encontros ocorrem às terças-feiras, das 19h às 21h, via zoom, e seguem até novembro.