Caff celebra Mês da Visibilidade Trans com iluminação especial

O Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), localizado no centro de Porto Alegre, receberá uma iluminação especial a partir de janeiro para celebrar o mês da visibilidade trans. A ação ocorre em razão do Janeiro Lilás, criado em 2014 para buscar uma maior sensibilização da sociedade por mais conhecimento e reconhecimento das identidades de gênero, com o intuito de combater os estigmas e a violência sofrida pela população transexual e travesti. O mês de janeiro foi escolhido em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, anualmente comemorado em 29 de janeiro. A iniciativa da homenagem é da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac), por meio da sua assessoria de diversidade, em parceria com a Secretaria Estadual da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS), por meio da Coordenadoria de Diversidade Sexual, parte do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da SICDHAS.

A secretária adjunta da Cultura, Gabriella Meindrad, que é uma mulher trans, reforça a importância da data. "A campanha Janeiro Lilás - Mês da Visibilidade Trans é um caminho para promover uma cultura de paz e respeito na sociedade. Desde 2020, a Sedac, com a colaboração de outras Secretarias de Estado e o engajamento das nossas instituições, tem conseguido criar e promover o Janeiro Lilás, que em 2022 chega a sua 3ª edição, ampliando as parcerias institucionais e consolidando a importância do período, para que não se perca a razão da sua existência", comenta.