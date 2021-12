Morre escritora Lya Luft aos 83 anos

Durante a madrugada desta quinta-feira (30), faleceu a escritora gaúcha Lya Luft, aos 83 anos. Ela estava em casa, e passava por tratamento contra um câncer de pele melanoma há cerca de 7 meses. A doença já havia avançado para outros órgãos. O velório será uma cerimônia destinada apenas a familiares.

Lya Fett Luft era natural de Santa Cruz do Sul, nascida em 15 de setembro de 1938. Foi uma escritora e tradutora gaúcha. Era colunista mensal da revista Veja e professora aposentada da Universidade federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Foi autora de livros como "As parceiras" (1986), "O lado fatal" (1991), Perdas e ganhos (2003), "Pensar é transgredir" (2004) e outros.

Obra completa de Lya Luft (1938 - 2021)

Poesia

Canções de limiar (1964)

Flauta doce (1972)

Mulher no palco (1984)

O lado fatal (1989)

Secreta mirada (1997)

Para não dizer Adeus (2005)

Contos

Matéria do cotidiano (1978)

Histórias do tempo (2000)

O silêncio dos amantes (2008)

Crônicas

A riqueza do mundo (2011)

As coisas humanas (2020)

Romances

As parceiras (1980)

A asa esquerda do anjo (1981)

Reunião de família (1982)

O quarto fechado (1984)

Exílio (1987)

A sentinela (1994)

O ponto cego (1999)

O tigre na sombra (2012)

Ensaios

O rio do meio (1996)

Perdas & Ganhos (2003)

Pensar é transgredir (2004)

Em outras palavras (2006)

Múltipla escolha (2010)

O tempo é um rio que corre (2013)

Paisagem Brasileira (2015)

A casa inventada (2017)

Infantil

Histórias de Bruxa Boa (2004)

A volta da Bruxa Boa (2007)

Criança pensa (2009)

Memórias

Mar de dentro (2000)