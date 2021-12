TV Brasil exibe apresentações musicais inéditas no Ano Novo

Na virada de ano, a TV Brasil exibirá três shows inéditos de grandes nomes da música brasileira. A partir das 22h30 da sexta-feira (31), o canal irá apresentar espetáculos dos cantores Gustavo Lins e Bebeto, além de um tributo especial a Sebastião Tapajós, com a Amazônia Jazz Band e a participação da cantora Fafá de Belém.

As duas primeiras performances foram gravadas com exclusividade no histórico estúdio 3 do canal, no Rio de Janeiro, para o programa Todas as Bossas. Já a homenagem ao músico paraense foi realizada no Theatro da Paz, em Belém.

O pagodeiro Gustavo Lins abrirá a faixa musical com suas composições românticas, que são sucesso do gênero. Logo depois, às 23h30, o samba-rock do veterano cantor e compositor Bebeto promete agitar o público com clássicos dos bailes e um som animado que atravessa décadas. Na sequência, à 0h15, o destaque é a reverência à marcante obra do violonista paraense Sebastião Tapajós, falecido no último mês de outubro.