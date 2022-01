Cine Farol Santander recebe mostra de cinema africano durante o mês de janeiro

A produção audiovisual africana contemporânea tem apresentado cada vez mais diversidade e criatividade de narrativa, transpondo a cultura dos países à tela e alcançando reconhecimento internacional crescente em grandes festivais de cinema pelo mundo. A partir de terça-feira (4), o Cine Farol Santander (7 de Setembro, 1.028) exibirá a mostra Uma viagem pelo cinema africano, fazendo uma homenagem à produção cinematográfica do continente. Ao todo, serão 14 filmes exibidos, contemplando nomes significativos da produção cinematográfica de onze países.

Dois filmes abrem a mostra, com exibições nos dias 4 a 7 de janeiro. O primeiro é o longa Turbulências, do diretor camaronês Daniel Kamwa. Na animação, um predador, alertado por um pássaro misterioso, vai se convencendo de que ele mesmo é vítima de um sistema invisível de predação, e acaba indo parar em um estranho planeta. O segundo filme exibido será o documentário Makongo, dirigido por Elvis Sabin Ngaïbino. Produzido na República Centro-Africana, o filme conta a história de dois jovens pigmeus Aka de Mongoumba, Albert e André, que eram motivo de chacota na infância e agora lutam contra o analfabetismo em sua comunidade. Para aumentar o seu financiamento e montar uma escola móvel, começam a vender makongo, uma pequena lagarta comestível muito popular na região central da África.

Também serão apresentados no Cine Farol Santander os filmes Minga e a colher quebrada, de Camarões; Rua do Deserto, 143, da Argélia; O olho do ciclone e Wallay, ambos de Burkina Faso; Nos passos da rumba e A misericórdia da selva, do Congo; Wulu, do Mali; A amante, da Tunísia; Run, da Costa do Marfim; Amal, do Egito; Ntarabana, de Ruanda; e Camille, do Malawi.

A mostra Uma viagem pelo cinema africano vai até o dia 2 de fevereiro, e conta com o apoio da Cinemateca da Embaixada da França e do Institut Français. Os filmes são exibidos sempre de terça-feira a domingo, com a primeira apresentação iniciando às 15h e a segunda começando às 17h30min. Os ingressos custam R$15,00 (inteira) e R$7,50 (meia) e, dão acesso às demais atrações do centro cultural.