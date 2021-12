Documentário sobre a crise climática é estreia na TV Cultura

A TV Cultura exibirá no sábado, primeiro dia do ano, às 19h30min, o documentário Aquecimento Global, inédito na televisão aberta brasileira. O filme, produzido pela Medialand e dirigido por Carla Albuquerque, teve suas gravações iniciadas em 2020, em meio à pandemia. Na produção, dezesseis especialistas brasileiros compartilham informações e perspectivas sobre a atual crise climática e seus efeitos ao redor do globo.

Vivemos e sentimos de perto as mudanças que estão acontecendo na natureza, mas qual o efeito disso em nossa vivência no mundo? Até onde vai a participação do ser humano no aquecimento global? Existe possibilidade de reverter o caminho que as mudanças climáticas parecem seguir? Essas são algumas das questões debatidas durante a atração, com pouco mais de 70 minutos.