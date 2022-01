TV Cultura inicia 2022 exibindo a Brasil Jazz Sinfônica e a Filarmônica de Viena

No primeiro dia de 2022 a TV Cultura irá exibir em sua programação noturna apresentações da Brasil Jazz Sinfônica e da Filarmônica de Viena. Às 22h, será exibida a apresentação inédita da Brasil Jazz Sinfônica na Expo 2020 Dubai, com regência de Ruriá Duprat e João Maurício Galindo. A orquestra abre a apresentação com O Canto da Ema e, ao dividir o palco com Fabiana Cozza, interpretam um medley de canções de Adoniran Barbosa e Canta Brasil, de Alcyr Pires Vermelho e David Nassar. Com Simoninha, a Sinfônica apresenta Gostava Tanto de Você, de Tim Maia, e Sá Marina, de Tibério Gaspar e Antonio Adolfo, entre outras canções.

Em seguida, às 22h30min, vai ao ar o tradicional concerto de Ano Novo da Filarmônica de Viena, sob a batuta de Daniel Barenboim. Novamente com público presente, o espetáculo é realizado na Musikverein, uma tradicional casa de concertos localizada no centro da capital austríaca. A apresentação conta com as obras da família Strauss (Johann Strauss Jr, Josef Strauss e Eduard Strauss) e dos compositores Carl Michael Ziehrer e Joseph Hellmesberger Jr, totalizando 18 peças divididas em três partes.