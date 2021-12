Gabi Nogueira vai lançar novo single na virada do ano

A cantora Gabi Nogueira iniciará o novo ano apresentando ao público sua faceta de compositora. Logo no primeiros minutos de 2022, seu novo single, Declaração, já estará disponível aos ouvintes em todas as plataformas de streaming. Fazendo voz e violão, Gabi contou com o reforço de Bibiana Petek (guitarra), Davi Soares (baixo), Alano Carvalho (teclado), Igor Monteiro (bateria) e Paulo Miguel Alemão (percussão) na realização do projeto.

O mais recente trabalho faz parte da estratégia da artista na construção do primeiro álbum, de lançar um single por ano. A divulgação do trabalho é no corpo a corpo. No final de dezembro, Gabi foi para a rua entregar um post it com trechos de Declaração, para que as pessoas completassem a letra com o que viesse na cabeça. Recentemente, a cantora participou do Isolamento Festival, promovido pela Loop Discos.