Suspense e história da arte negra nas estreias de fim de ano no Telecine

Dentro de sua programação especial de final de ano, os canais Telecine trazem algumas atrações inéditas na TV a cabo. Estrelado por Aaron Eckhart e Tommy Lee Jones, o suspense Conspiração Wander estreia no Telecine Premium na quinta-feira (30), às 22h. O longa-metragem mostra um detetive particular mentalmente instável, que investiga um crime misterioso que pode estar relacionada à morte de sua filha.

O inédito Summer of soul (Ou quando a revolução não pôde ser televisionada) também chega na quinta-feira à tela, estreando às 22h ao Telecine Cult. O filme parte do registro histórico de um evento que celebrou a história, cultura e moda negra ao longo de seis semanas no verão de 1969, o Harlem Cultural Festival. O longa inclui apresentações nunca antes vistas de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, B.B. King e The 5th Dimension, entre outros.