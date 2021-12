Inscrições para o Ecarta Musical se encerram nesta sexta-feira

O prazo de inscrição para os músicos interessados em participar do projeto Ecarta Musical 2022 se encerra nesta sexta-feira (31). Podem participar do evento cantores, instrumentistas e grupos musicais de todo o Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas, e devem ser realizadas através do site www.ecarta.org.br. As propostas serão avaliadas entre os dias 10 e 14 de janeiro, e o resultado final será divulgado quatro dias depois, no dia 18. Cada show selecionado para participar do festival receberá o valor de R$ 1.350,00 como colaboração financeira.

O Ecarta Musical 2022 seleciona grupos e cantores para realizar dez apresentações musicais entre março e agosto do próximo ano. Os critérios de seleção levam em conta o ineditismo da proposta, a qualidade artística dos candidatos, o currículo dos integrantes e o detalhamento coerente da proposta adequada à estrutura física e conceitual do espaço da Fundação Ecarta, no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, onde ocorrem as apresentações.

Instituído em 2005, o Ecarta Musical já realizou mais de 300 espetáculos, reunindo um público aproximado de 20 mil pessoas. Durante a pandemia, o evento manteve apresentações online, oferecendo 32 shows que ainda podem ser assistidos no canal do youtube da Fundação Ecarta. A temporada presencial foi reaberta em setembro, mantendo também as transmissões ao vivo e online. Esse evento é um dos cinco projetos da Fundação Ecarta, priorizando shows exclusivos e com conceitos particulares sobre o repertório com o programa dirigido ao projeto cultural da instituição.